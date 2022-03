Sobre el proyecto que existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para validar la reforma eléctrica de 2021, la vicecoordinadora de Morena dijo que aunque se apruebe, es necesaria la iniciativa de cambio constitucional, porque durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se quitó al Estado la facultad de regulación en torno a la generación de la energía eléctrica y ello ha dado pauta a que el sector se regule por las reglas del mercado, no las del Estado.

Ahí no podemos moverle nada , porque sería transgredir el proyecto de una adecuación en torno a los mecanismos que el Estado tiene que regular, subrayó.

Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido que la reforma constitucional en materia eléctrica se apruebe sin cambios, Morena en la Cámara de Diputados ve complicado en extremo que no haya modificaciones.

Alavez también calificó de irresponsable pretender que la propuesta constitucional se apruebe después de las elecciones de junio próximo, como ha planteado el PRI.

Explicó que su partido está actuando de acuerdo con los tiempos que se consideraron desde un principio en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Ya terminó el parlamento abierto, las comisiones se van a instalar y no hay por qué estar postergando más el tema, dijo.

La legisladora estimó que quienes no quieren la reforma van a encontrar cualquier pretexto para no entrar a la votación, que si va a pasar un eclipse y hay que esperarse, o el cambio de horario de verano.

Por lo demás, resaltó que su partido debe dialogar con todos los partidos para lograr el número de votos necesarios para aprobar la iniciativa del Ejecutivo.

Entre las modificaciones que ésta tendría, se encuentra la de agregar en el artículo 4 de la Constitución la enunciación del derecho a la energía eléctrica como parte de la garantía a una vida digna.

El PRD ratificó que no aprobará la iniciativa si no se modifica lo que los expertos en el tema plantearon en el marco del parlamento abierto, y votar en este sentido no es una traición a la patria.