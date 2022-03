D

icen algunos lectores: bueno, está bien, pero y ¿cómo hacer? Lo primero es que nadie tiene todas las respuestas y, en el mismo primer lugar, que toda iniciativa virtuosa con probabilidades de realizarse depende de una meta clara y un compromiso colectivo que supere las indispensables discrepancias, en vez de disolverse la meta, el compromiso y las discrepancias en la fácil abulia...

En estas últimas semanas, el presidente nos ha puesto ejemplos a seguir que, si no los vemos es porque triunfó en nosotros un oscurantismo pegajoso y el futuro es desde ahora de quienes aún no han nacido. Un ejemplo es la bienvenida reforma eléctrica que devuelve al Estado la planeación y conducción de nuestro derecho humano a esta energía. ¿Qué impediría hacer lo mismo con una plataforma de producción de nuestros alimentos básicos, rescatando y protegiendo la propiedad y la posesión colectiva de la tierra para relanzar el policultivo de la milpa? ¿Hacer una prioridad de inversión en la conservación y distribución de los excedentes campesinos para nutrir el mercado interno nacional? Está claro que, por este medio y al mismo tiempo, la mano de obra campesina sería retenida y valorada, arrancada al crimen organizado y reintegraría a la tercera edad repatriada sin pensiones, con sus conocimientos invaluables en cultivos y tradiciones. Hay que tomarle la palabra a AMLO: parar la inflación con mayor producción , pero de alimentos mexicanos que sean producidos y consumidos en gran parte por sus productores, y no, añadimos, con los criterios y técnicas de una mono-productividad por hectárea, con base en fertilizantes químicos y maquinarias que desplazan la mano de obra y no son prácticas para la mayoría de nuestro suelo nacional?

¿Por qué no aplicar con inteligencia y visión el artículo 4 constitucional sobre el derecho a alimentarse de acuerdo a su cultura?, si, además, ¿tenemos un dirigente que puede hablar con conocimiento profundo de la comida mexicana, degustarla y recomendarla a propios y extranjeros ?