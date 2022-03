Néstor: –Ya sabes cómo es esto. No tengo ni un minuto libre. A veces me voy a la casa y desde allá sigo atendiendo asuntos...

Mario: –Sí, pero no me dejó terminar: quiero irme de la empresa.

Néstor: –¡Cómo no! Me dijiste que querías irte.

Néstor: –¡Toda una aventura! En estos momentos, me parece riesgoso. Después de tantos meses de encierro, y más ahora que estamos en semáforo verde, todo el mundo se largará a las playas. (Suena el interfono.) Sí, Meche, dígame. ¡Fernández! Con esta van cinco veces... Qué pena que esté llorando, pero ya no se puede hacer nada... ¿Por qué insiste?... Pues dígaselo otra vez y adviértale que ni venga, porque no voy a recibirlo. Ah, y por favor no vuelva a interrumpirme: estoy ocupado con Mario.

Néstor: –Pero siéntate, o qué, ¿tienes mucha prisa? (Suena el celular, lo toma y ve la pantalla.) Es mi hijo. (Cancela la comunicación.) Nunca me llama, pero cuando lo hace es porque algo quiere. Me dijo Meche que necesitabas hablar conmigo.

Néstor (entrecierra los ojos): –¿Qué se me hace que nos dejas por otra? No pongas esa cara: es broma. Mira, eres un buen trabajador. No dudo que la competencia te haya echado el ojo. Aquí entre nos, ¿de qué firma se trata?

Mario: –No me han llegado ofertas de ninguna parte, pero de todos modos quiero irme.

Néstor: –Aquí has crecido, tienes todos los reconocimientos. (Se levanta y se acerca a las fotos colgadas.) Mira, cuando recibiste el Premio a la Puntualidad . En las de acá te están entregando tus diplomas como Vendedor del Año . Todos esos premios te los has ganado con tu esfuerzo.

Mario: –Sí, para someterme a las rutinas y después a los cambios de la noche a la mañana, sin explicaciones. (Sonríe) Lo más difícil ha sido acostumbrarme a las bromas que usted hace después de darnos una mala noticia o despedir a alguien. En eso siempre me pareció como un padre golpeador que maltrata a sus hijos y luego los consuela con una pizza.

Néstor: –Las comparaciones nunca son buenas, y menos ahora. Dime la verdad: ¿por qué quieres irte?

Mario: –En resumen: estoy cansado y necesito un cambio. También, porque ya basta de seguir matándome por Echánove y Casillas , para que después, por cualquier motivo, me despidan, como a Fernández, y me pase días llorando, suplicándole al jefe de Recursos Humanos en turno que me tome la llamada o me reciba. En fin, son tantas cosas...

IV

Néstor: –Siempre pensé que aquí estabas contento. ¿Qué te hizo cambiar?

Mario: –Lo que menos se imagina: haberme contagiado de covid. Durante el aislamiento tuve mucho tiempo para pensar en mí, en lo que hice con mis mejores años.

Néstor (señala hacia las fotos): –Allí tienes la prueba de que los invertiste muy bien.

Mario: –A lo mejor, no sé. (Habla para sí mismo.) Cuando el doctor me dio de alta, mi mujer, mis hijos, todos dijeron que lo mío era como una resurrección. También lo creí y pensé: ¿por qué o para qué sucedió este milagro? No será para que siga con la vida de antes, sin correr riesgos y sin aspiraciones.

Néstor: –No te comprendo: estás renunciando al trabajo cuando hay miles de personas que darían cualquier cosa por tenerlo aunque fuera un día a la semana. Además, piensa en algo muy serio: si renuncias no te llevarás ni un centavo, ¡nada!

Mario: –Le prometo que ni siquiera me llevaré mis diplomas por ser el más puntual y el vendedor estrella de Echánove y Casillas ... (mira fijamente a Salas), donde uno puede encontrar todo para los más dulces sueños .

Néstor: –Ya, hablando en serio, ¿qué quieres?

Mario: –Empezar mi nueva vida, ser yo. Eso es todo.