Para 2006 las elecciones volvieron a ser impugnadas por gran parte de la población y millones consideraron a Calderón un presidente espurio. En 2012 el PRI volvió al poder, pero no fue de modo legítimo. Se demostró que el viejo partido había rebasado 13 veces los márgenes de gasto permitido.

No se ha reconocido el mérito de Ernesto Zedillo al promover una reforma en 1996, permitir el triunfo del PRD en la Ciudad de México y en 2000 el del PAN en la Presidencia de la República. He ahí un momento fundacional, pero es difícil atribuirle al triunfo de Fox el efecto de fundar la democracia.

Nuestro caso es distinto: avances y retrocesos. Se dice que las reformas paulatinas, a partir de 1977 (inicio del régimen de López Portillo), han llevado a construir un régimen democrático. Yo no estoy de acuerdo, han habido 11 reformas desde 1977, pero no hubo la intención de arriesgar el poder, sino de prolongar la vigencia del sistema. Entre la gran reforma de 1977 y el triunfo opositor de 2000 pasaron 23 años.

En cambio, en 2018, al final del gobierno de Peña Nieto, se producen elecciones que no son disputadas y que llevan al poder presidencial a López Obrador, candidato de la oposición ¿Es mérito de Peña Nieto el haber permitido elecciones limpias? Muchos sostienen que no, que el pueblo finalmente se impuso y que al PRI y al PAN no les quedó más remedio que aceptar la derrota. Si es así, podemos aceptar que en 2018 se funda nuestra democracia, pero se puede alegar que este proceso es reversible.

En 2021 hubo una gran elección, muy concurrida (52% de participación) y además no hubo impugnaciones ¿Se puede decir que en ese año se fundó la democracia mexicana? Les aseguro que muchísimos observadores no estarían de acuerdo, Entonces, ¿cuándo se dará ese momento? Se podría suponer que en 2024, que será la prueba de fuego de la democracia. Si en ese año hay elecciones libres y justas, será entonces cuando podamos sentirnos contentos que la larguísima transición hacia la democracia electoral ha concluido satisfactoriamente.