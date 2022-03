Respecto al video de artistas ecologistas y sus tareas pendientes

Y

ahora que tenemos un gran equipo de artistas ecologistas, será muy bueno asignarles nuevas tareas porque se ve que están genuinamente comprometidos con la naturaleza. No importa que en su primera incursión descalificando un tramo del Tren Maya se hayan equivocado como se los hizo ver la Semarnat.

Pero para ratificar que no eran flor de un día ecologista, les pediremos que luchen contra los derrames de las empresas en lagos ríos y mares y otros desastres que ha provocado la actividad minera. Y seguramente no inhibirán su valiente lucha por el simple hecho de que detrás de esas empresas y otras se encuentren poderes económicos y caciquiles fortísimos que han hostigado, por no decir eliminado, a luchadores sociales que defienden la naturaleza.

Y claro, como los medios y quienes financiaron el video también lo hicieron desinteresadamente, seguramente apoyarán estas causas. Será muy gratificante que estos famosos y valientes artistas pongan toda su fama al servicio de causas difíciles, es cierto, pero imprescindibles para ponerle límites a todos aquellos que destruyen la naturaleza con la complicidad de autoridades municipales o estatales. Estaremos atentos y los acompañaremos solidariamente.

Eduardo del Castillo V.

Reflexiones sobre el engaño al pueblo ucranio

El gran pueblo ucranio ha sido engañado. Ni se le admitió en la OTAN, ni en la Unión Europea. Se le busca balcanizar, dividir como a Vietnam, Osetia, Corea, etcétera. Su aspiración es legítima y soberana, pero fue un error de cálculo muy grave del presidente Zelensky. Debió pedir ingresar en la Unión Europea, pero no en la OTAN. Es como si México quisiera entrar al T-MEC en lo económico y al Pacto de Varsovia en lo militar. Neutralidad es la solución.

Tomás Arellano S.

¿En manos de quién está el ANP La Loma?

Música para el bosque es un proyecto cultural independiente, sin fines de lucro ni financiamiento de ningún tipo. Es un tributo de los artistas al bosque del área natural protegida (ANP) La Loma, en Álvaro Obregón. Integra a músicos reconocidos, del Centro Cultural Ollin Yoliztli, de la Magdalena Contreras, y de la OSJ GAM. Sus objetivos: realizar un ciclo de siete conciertos acústicos, la recuperación del inmueble La Casona, y recorridos de educación ambiental; todo con estricto apego al Programa de Manejo del Área Natural Protegida La Loma.

Tiene la aprobación de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental y se llevaría cabo los sábados de marzo y abril, pero el 19 de marzo el Comité Pro Defensa de La Loma AC impidió la realización del primer concierto mediante acciones violentas. Fue suspendido por la presión que esto ejerció sobre las autoridades. La Dirección de ANP no tiene manera de convencer ni contener al Comité.