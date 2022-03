Ap, Afp y Dpa

Domingo 27 de marzo de 2022

Bucarest. El secretario general adjunto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mircea Geoana, dijo que la guerra bárbara del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania es una que no podrá ganar .

En entrevista con The Associated Press, el ex ministro de exteriores de Rumania y embajador en Estados Unidos agregó que la OTAN se verá obligada a tomar medidas adecuadas en caso de un ataque químico o nuclear, luego de una serie de declaraciones de funcionarios de Moscú que se rehúsan a descartar su uso. Se negó a decir cuáles podrían ser dichas medidas.

La OTAN es una alianza de defensa, pero también es una alianza nuclear , comentó. “Si van a usar armas químicas u otros tipos de sistemas más elevados contra Ucrania, esto cambiará de forma fundamental la naturaleza de la guerra que el señor Putin ha librado contra Ucrania.

Puedo garantizar que la OTAN está preparada para responder de forma proporcional , agregó.

Geoana dijo que el ataque de Rusia contra un teatro en la sitiada ciudad portuaria de Mariupol, que las autoridades ucranias afirman que mató a unos 300 civiles, es otra prueba de que la guerra de Putin es una guerra no provocada, ilógica y también barbárica .

Agregó: Esperamos que Putin no llegue más lejos en crímenes de guerra e incluso más devastación contra un país soberano .

Pero la guerra brutal que Rusia libra desde el 24 de febrero tiene el efecto opuesto al que esperaba Putin, añadió el funcionario de la OTAN, y sólo ha unido al Occidente y funcionado para reafirmar la alianza defensiva de 30 países.

Estos grupos ya se están constituyendo , dijo. Puedo anticipar que en cuestión de meses veremos a estos grupos de batalla en marcha y totalmente funcionales .

Si continúa la muy deficientemente planeada y ejecutada campaña militar rusa, Geoana cree que aumenta la probabilidad de un error de cálculo de Putin.