Susana D. Zamorano

Periódico La Jornada

Domingo 27 de marzo de 2022, p. 5

El pintor tének-huasteco Jorge Domínguez Cruz, originario de Mata de Otate, municipio de Chontla, en la Huasteca veracruzana, espera feliz y emocionado la entrega del Premio Líder Gladiador Latino 2022 que recibirá hoy en el Congreso de Líderes Latinos, en Dallas, Texas. Un premio, dice en entrevista con La Jornada, muy significativo para mí, para mi carrera, para todo lo que he hecho con mucho compromiso y responsabilidad desde hace años .

Después de tocar puertas y buscar oportunidades, Domínguez Cruz se siente muy motivado y contento de ser uno de los pintores indígenas que ha destacado internacionalmente; considera que con este premio reconocen su trabajo en la promoción de la riqueza de la cultura huasteca: Me siento muy contento por todos estos logros; de alguna manera me están considerando, me están reconociendo y están valorando mi esfuerzo y trabajo. Es una motivación y una inspiración muy fuerte . Añade: Vengo aquí a recibir, a compartir, las experiencias que he vivido con mi cultura, con mi gente y haber estado en diferentes partes del mundo presentando mi trabajo artístico .

En sus obras, que se han exhibido en Estados Unidos y Europa, principalmente en Alemania, refleja la esencia cultural, la identidad, las tradiciones de su región, así como nuestro sentir, nuestros pensamientos, que vienen desde la raíz, de lo esencial .