La doncella 613 será la parte acusadora en busca de justicia, quien en el juicio habla por aquellas que no pudieron defenderse . Mientras, la inculpada se hará cargo de su defensa, debido a que cree que esas jóvenes eran de su propiedad, así que no tiene inconveniente en ir describiendo sus hazañas .

▲ La obra retoma la leyenda de la condesa que asesinó a más de 600 mujeres en el siglo XVI, con el fin de abordar el tema actual de los feminicidios. Las ocho funciones del montaje comienzan el 31 de marzo. Foto Alfredo Millán

Al leer la obra de Romero Gárriz, explicó Parra, “la conecté inmediatamente con los cientos de cruces que hay en el desierto en el norte de México, y con las cifras de las mujeres asesinadas cada día, uno de los motivos por los cuales marchamos cada 8 de marzo, ya que, lamentablemente, a las víctimas se les nombra como números, como cifra de una estadística. Por ello el cuestionamiento es: ¿cuántos cadáveres más hay y en cuántos sótanos?

Si me pierdo, ¿quién me recordará?, ¿quién me buscará? , son preguntas con las que las mujeres mexicanas vivimos todos los días. Hemos crecido con la palabra feminicidio como parte de nuestro lenguaje”, comentó la creadora escénica.

La doncella 613 en cierto momento dice: ¿Quién conoce mi nombre?, ¿quién el de las otras 600? Nada encuentro en Internet; si me busco, nada... , agregó.

Esta versión está salpicada de cierto humor, para retratar una realidad en la que los asesinos más crueles son idolatrados .

Con las actuaciones de Ana Isabel Esqueira, Andrea Parra y Daniela Carpintero, quienes interpretan a diversos personajes; escenografía e iluminación de Érika Gómez; vestuario de Rodrigo Sosa, y audio de Brandon Salazar, Báthory contra la 613 se presentará sólo en ocho funciones, del 31 de marzo al 10 de abril, los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas, en el teatro Benito Juárez, ubicado en Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc, en la estación Reforma del Metrobús.