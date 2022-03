En el caso de Felipe Calderón, sus faltas no quedaron allí; la supuesta guerra contra el crimen organizado cobró muchos miles de vidas de ciudadanos y ciudadanas mexicanas, entre ellos de menores de edad, muertos por las armas que él dejó pasar para que fueran entregadas a las principales bandas criminales, lo cual constituyó un crimen de traición a la patria.

En tiempos recientes, cuando colaboradores suyos y muy cercanos a él han sido arrestados por elementos policiacos de Estados Unidos, para ser juzgados y castigados en esa nación, su única respuesta ha sido que el no sabía nada de esos asuntos . El nivel de vida de este ex presidente, luego de dejar el poder, sólo puede ser explicado, como producto de cuantiosos montos de dinero que le entregaron sus colaboradores, a los que al parecer nunca preguntó de dónde provenían.

Pero no sólo se trata de Felipe Calderón, igual son necesarias las capturas y enjuiciamiento de los cinco ex presidentes, junto con sus principales cómplices, no únicamente porque la mayoría del pueblo mexicano así lo exige, sino basándose en el simple cumplimiento de las leyes que indican que si un presidente no respeta la Constitución o no la aplica para castigar a sus colaboradores cuando éstos utilizan sus puestos para medrar y cometer actos contrarios a los intereses nacionales, debe ser castigado por las leyes vigentes.

Hoy sabemos con seguridad que Enrique Peña Nieto no ganó las elecciones de 2012, sino que simplemente las compró con los millones de pesos de contribuciones oscuras provenientes de gobernadores corruptos, como Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte Jáquez, de Chihuahua, y Guillermo Padrés, de Sonora, ademas de su capital, obtenido antes con el desvío de fondos del gobierno de estado de México durante su mandato en esa entidad. Como era de esperarse, los seis años de su gobierno se caracterizaron por el derroche de recursos por parte del presidente y de sus colaboradores más cercanos, mientras la mayor parte de la población sufría pobreza, siendo esta historia bien conocida por la población de todo el país.

¿Cuánto tiempo más habremos de esperar para que la Fiscalía de la nación documente los delitos cometidos por ellos y por sus principales colaboradores y solicite su detención y enjuiciamiento? No hacerlo, pone al mismo Presidente en entredicho, de que su gobierno ha sido selectivo, como en el caso de Rosario Robles.

* Director del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa