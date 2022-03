L

a blanquitud , como la definió Bolívar Echeverría, no es tener la piel blanca sino comportarse según una particularidad llamada eurocentrista , proyectada como universal. No es europea ni estadunidense, porque ni todos sus pobladores viven de acuerdo con sus reglas ni todos son blancos, ricos ni habitan el Estado de derecho . El primer mundo es una ficción que somete a una parte de las élites y clases medias latinoamericanas a una jerarquía que las niega. Hace comportarse a sus promotores coloniales como los eslabones más bajos de la escalera ilusoria, donde serían discriminados si vivieran en Canadá o Alemania. Oculta desigualdades del poder de la que todos somos objetos: que siempre hay alguien más arriba de la jerarquía; que se nos juzga por nuestra apariencia y precio en el mercado laboral; que somos sustituibles. Al interior de nuestros países, sirve como justificación de que el escalafón tiene bases naturales en la personalidad: se asimila la pobreza a un error del carácter, a una falta de voluntad, empeño, talento y no ser tan pobre, no a la suerte de las circunstancias del origen, sino al merecimiento.

Una de las cosas más misteriosas de cómo funciona la blanquitud es que sus portadores no se dan cuenta de que la tienen interiorizada. Ahora que los detractores del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles se desbocaron en prejuicios del clasismo racializado, algunos de ellos negaron tajantemente tener recelos y sesgos de blanquitud . Parte de cómo funciona la superioridad de someterse a una jerarquía ilusoria donde estás hasta abajo de la escalera global pero arriba de lo que crees que es tu país, es que crees que existes con independencia de los demás y que, incluso, eres un creador de tu propia racionalidad. Lo que yo poseo no puede ser cuestionado porque, en fin, es lo que yo poseo. Por eso Bolívar Echeverría no lo planteó como una ideología, sino como una forma de comportamiento, una práctica de excluir lo que de negable me habita para obtener el aprecio de los que admiro.

El arraigo que antes se definía por la nación o el territorio de origen, ahora se establece por poseer objetos con ciertas marcas exclusivas de ropa, dispositivos móviles, computadoras y hasta vacunas de ciertos laboratorios. Lo que llamamos humanidad se hizo mercantil y los que no poseen un iPhone son humanos, además de invisibles, inviables. La historia de cómo llegamos del hombre de los derechos humanos, en 1945 –que era blanco, patriarcal, heterosexual–, al consumidor desligado de su propio espacio y angustiado por el tiempo, de poseer lo nuevo y estar actualizado , es la semblanza de nuestro grado cero . Con ese término, el filósofo Henri Lefebvre definió la degradación de la cultura a la mera cotidianidad, a lo habitual, a lo acostumbrado, ya expurgada de los deseos, pasiones y desgracias. A ese grado cero le atribuye Lefebvre el que la racionalidad económica –el cálculo costo-beneficio– haya invadido hasta la vida personal, que calculemos hasta el amor, la empatía y el respeto; que el Yo sea ahora una función del marketing.