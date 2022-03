E

s difícil no verse envuelto en alegatos sobre el feminismo. En lo personal, he sido partidario explícito de la equidad de género, mas no deja de incomodarme tanta triquiñuela que lleva a puestos de relevancia a gente incompetente e incluso al desempeño aparente de cargos públicos cuando quien mueve los hilos tras bambalinas es el galán de la señora.

Supongo que ello es parte inevitable del proceso que irá mejorando en aras de una sociedad más equilibrada y de que hombres y mujeres puedan desarrollar armónicamente sus capacidades.

Lo que sí me revienta es este feminismo clasista que ha tenido manifestaciones, a mi modo de ver, repugnantes y contraproducentes.

Me llamó la atención un añejo tratante de zapatos deportivos que fue a algunas marchas para sacar un promedio aproximado de 7 ú 8 mil pesos del calzado de las aguerridas manifestantes, algunas de las cuales reclamaban ejercer sus derechos mientras los hijos están en la escuela cara y el marido no las necesita… Recuerdo con náusea aquellas escenas de las señoras rebeldes gritándoles a las mujeres policías destinadas a mantener el orden que no eran más que gatas de mala muerte sin ninguna calidad para enfrentárseles.

Estaban tan pagadas de sí mismas que se lanzaron a manifestarse en contra del actual gobierno desfilando en sus coches de lujo y tocando el claxon a rabiar…

Confieso que tales damas, colectivamente, me merecen menos respeto aún que el manifestado por ellas agrediendo monumentos y edificios públicos…

Siento en cambio, mayor admiración por aquellas mujeres que tienen las agallas para desempeñarse en modestos empleos mal pagados haciendo gala de eficiencia y sentido de responsabilidad.