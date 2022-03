Leal enfatizó que numerosos habitantes de la zona no están contra el Tren Maya ni son opositores a la Cuarta Transformación, sólo desean que sus advertencias sean escuchadas y llegar a un acuerdo con las autoridades.

De acuerdo con Leal, aunque las autoridades argumentan que la ruta se cambió para no afectar los núcleos urbanos ni las actividades turísticas, la verdadera razón sería que las grandes empresas hoteleras no quieren ceder sus terrenos para el paso de las vías ni el gobierno está dispuesto a que la obra se retrase por un conflicto legal. El experto subrayó: No queremos meterle el pie al Presidente, sólo queremos que entienda que hay personas con opinión válida y sentarnos a dialogar con él .