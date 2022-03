–No sé, no tenemos información sobre eso. Y, sí, no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son delincuentes y cometen delitos se les detiene; no se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país.

Señaló que su gobierno no va a Moscú, Pekín o Washington a espiar, ni siquiera a Los Ángeles, no nos metemos en eso . Antes dijo que los comentarios del mando estadunidense son una declaración. Nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano .

Agregó: Debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente. Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, soberano, que no somos colonia de ningún país extranjero. México es un país libre, independiente, soberano, no somos colonia de Rusia ni de China ni de Estados Unidos .

(Con información de Fabiola Martínez)