n la entrega anterior hablábamos del espontáneo sentimiento de comunidad que flotaba en el aire durante el homenaje a Germán Palomares organizado por Eje Ejecutantes. Era un sentimiento tan sorprendente como agradable, aunque no faltó el humor involuntario de aquél que comentaba en el lobby: Aquí está la crema y nata del jazz en México . No pude reprimir la risa, pero rápido la disfracé de ataque de tos para no herir susceptibilidades.

Comentábamos también los cinco exitosos años de Germán como gerente de Horizonte, y fue entonces que le preguntamos por qué había salido de ahí en 2018.

Fue para tomar el cargo de director general de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes .

¿Y no te costó trabajo tomar esa decisión?

No, no, no, al contrario. Mientras en el Imer no encontraba eco a mis propuestas y mis planteamientos, yo sabía que con el ingeniero Jiménez Espriú iba a ser totalmente lo contrario.

¿No les hacían caso a tus propuestas en Horizonte?

Digamos que el Imer es un ente petrificado. Es muy difícil que acepten ideas nuevas, ideas diferentes a lo que significan sus prejuicios radiofónicos. Tuve una jefa terrible los primeros cuatro años. Después llegó un jefe que pudo haber sido muy bueno, pero el director general prefería mantener todas las cosas en calma y no tomar riesgos.

Algunos de los jazzistas que tocaron aquella noche nos daban sus impresiones sobre el homenajeado.

Alberto García (pianista). Germán es una persona que todos nosotros, los músicos, necesitamos. Es alguien que ama demasiado la música. Cuando ve que alguna persona está recién saliendo al mundo, él ya se está interesando mucho en esa persona y quiere que el mundo lo vea. Desde los que estamos comenzando, hasta la gente que ya es muy reconocida, él está atento, va a sus conciertos. Germán ama tanto la música como a los músicos; él nos alienta, nos motiva.

Chucho López (trompetista). Conozco a Germán desde hace 40 años, desde que llegué a México. Lo conocí en un festival de jazz en el Teatro de la Ciudad; yo estaba muy joven, y desde entonces entablamos una amistad bonita. Siempre ha sido una persona muy respetuosa, nunca le he oído un mal comentario hacia ningún músico, por eso tiene amistad con todos. Ha tenido una fuerte amistad con músicos muy importantes, como Enrique Nery y Popo Sánchez.