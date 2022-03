¡A

hí Vienen los rusos, ahí vienen los rusos! es el título de una vieja película cómica (gringa, desde luego: The Russians are Coming, The Russians are Coming!, 1966, en plena guerra fría) cuya trama sólo es una pieza adicional del inagotable cuan anodino arsenal propagandístico estadunidense en el clásico esquema blanco y negro (donde de antemano se sabe quiénes son los buenos), siempre en contra del enemigo del mundo libre . Se trata de una pieza de humorismo político estadunidense perfectamente desechable, pero es útil para entender cómo el imperio se quedó varado en la historia, siempre en la creencia de que él y solo él es el salvador de la humanidad, lo que le da todo el derecho de hacer y deshacer.

Han transcurrido 56 años desde la comercialización de ese bodrio, y en el periodo cayó el Muro de Berlín, se desmoronó la Unión Soviética, se desintegró el bloque socialista en Europa, esas naciones subyugadas por el comunismo se incorporaron al mundo libre y se borró del mapa el Pacto de Varsovia… pero la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sigue ahí para lo que se ofrezca , mientras (versión gringa) los rusos no se cansan de plantar espías por todas partes.

En 1966, año del bodrio referido, el general Glen D. VanHerck –actual cabeza visible del Comando Norte de Estados Unidos– era un niño, pero resulta obvio que, goloso, mamó de propaganda gringa como la difundida en The Russians are Coming! Y le quedó el gusto, porque ahora se le ocurre la excelente idea de hacer un remake de dicha película, con un toque oriental , porque, dice, México es la base de operaciones más grande de las agencias de espionaje ruso , sin dejar de lado que la inestabilidad generada por el narcotráfico crea condiciones que pueden ser aprovechadas por agentes de Rusia y China que afectan nuestra seguridad nacional .

¡Brillante! Un Óscar para el general que no aporta una sola prueba de sus dichos (y los integrantes del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadunidense, ante los que el milico compareció, tampoco se mostraron interesados en abundar en el tema), pero que de cualquier manera asegura que México está abarrotado de espías rusos y, de pasadita, chinos (también malos en el remake), ambos “en contubernio con el narco autóctono”.