Vislumbra los beneficios del AIFA a mediano y largo plazos

L

a infraestructura que se realice en México con planeación responsable, a fin de cubrir las necesidades del país en el desarrollo de la economía, será vista con agrado, es decir, con confianza. La inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, estado de México, puede traer múltiples beneficios en el mediano y largo plazo.

También son un acierto del gobierno federal los planes para recobrar el lago de Texcoco, cientos de aves migratorias y fauna de esta zona recuperarían su espacio ecológico, además de que este lugar se convertirá en un atractivo para los paseantes o turistas nacionales y extranjeros.

Con un buen comienzo y libre de toda corrupción, cualquier obra pública planificada traerá amplios beneficios.

Luis Langarica Arreola

Rememora el lanzamiento del primer álbum de The Beatles

Hace 59 años, el 22 de marzo de 1963, empezó a mostrarse al mundo la imagen de la banda de rock más grande e influyente de todos los tiempos. Un verdadero icono del siglo XX, una leyenda impresionante y vigente aún en la actualidad. The Beatles lanzaron al mercado su primer álbum de larga duración, el legendario y visionario Please, Please Me, con la famosa portada donde Paul, George, John y Ringo se asemejan más a unos empleados de oficina juveniles que a los admiradores de Elvis Presley.

Con una duración de cerca de 33 minutos, el disco fue grabado en cuatro sesiones. El productor fue George Martin. Las canciones eran prácticamente las que el cuarteto tocaba en sus presentaciones en vivo en aquella inolvidable época. El disco emana el sonido de los actos en vivo en los tiempos del Cavern Club.

Analicemos brevemente canción por canción.

I Saw Her Standing There. Clásico del rock mundial.

Misery. Con su introducción fuera de tiempo y toques de piano.

Anna (Go to Him). Aquí están las credenciales del R&B por primera vez.

Chains-Reinterpretación de Goffin/King. Cantada por John, Paul y George.

Boys. Una gran canción de rock interpretada por Ringo Starr.

Ask Me Why. Una de las primeras grandes contribuciones de John a la banda.

Please, Please Me. Canción tema del disco, escrita por John.

Love Me Do. La canción simple y maravillosa de Paul, con la que se dieron a conocer en Inglaterra.

Baby It’s You. Una reinterpretaciónn de la canción compuesta por Bacharach, David, Williams.

Do You Want To Know a Secret. George debuta como cantante en un disco oficial del cuarteto.

A Taste of Honey. Reinterpretación cantada con calidez por Paul.

There’s a Place. Otra composición de Paul y John cantada por Lennon.

Twist and Shout. El rock clásico con el que cerraban sus conciertos en aquella época.

Un infinito de recuerdos y memorias con Please, Please Me. Los genios de Liverpool abriendo el sendero de un camino sin retorno.