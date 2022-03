E

ntrevistado por este diario, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, respondió de manera contundente a las declaraciones injerencistas realizadas esta semana por el secretario de Estado español para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo. El funcionario mexicano calificó de inadmisible que Madrid pretenda presionar a México para que no se apruebe la reforma constitucional eléctrica y que salga en defensa de multinacionales españolas que han obtenido ganancias millonarias de forma ilegal, a través del saqueo de recursos públicos y la corrupción que les permitieron las pasadas administraciones del PRI y el PAN.