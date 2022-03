En Idaho se promueve un proyecto de ley que amenaza a bibliotecarios con multas de mil dólares y hasta un año de cárcel si ofrecen materiales de actividad sexual explícita a estudiantes menores de 18 años; un distrito escolar en Kansas removió 29 títulos de las bibliotecas, incluyendo una de las obras de la Premio Nobel Toni Morrison.

En Oklahoma, el procurador general está evaluando 51 libros en las bibliotecas escolares para determinar si violan leyes antiobscenidad; y en Tenesi, una junta escolar prohibió la novela gráfica Maus de Art Spiegelman, ganadora del Premio Pulitzer.

En la década 2010 a 2019, los 100 libros que han sido sujetos a más intentos de censura incluyen Bluest Eye de Toni Morrison, Of Mice and Men de Steinbeck, El color púrpura de Alice Walker, 1984 de George Orwell, Brave New World de Aldous Huxley, Lolita de Vladimir Nabokov, La casa de los espíritus de Isabel Allende y Absolutely True Diary of a Part Time Indian de Sherman Alexie, entre otros (la lista completa: https://www.ala.org/advocacy/bbooks/frequentlychallengedbooks/decade2019).

La otra historia de Estados Unidos de Howard Zinn es frecuentemente atacado por conservadores.

No es la primera vez que se intenta prohibir libros en este país: Huckleberry Finn de Mark Twain fue suprimido en 1885, así como El origen de la especies de Charles Darwin, en 1895, el macartismo logró anular decenas de libros y sus autores; más recientemente hubo intentos para suprimir la serie de Harry Potter.

Hay una disputa y debate sobre qué tipo de gobierno y sociedad queremos ser y las prohibiciones de libros son parte de eso , comentó Deborah Caldwell Stone, de ALA.

Una vez más, bibliotecarios y maestros se encuentran como líderes de una resistencia, en alianza con estudiantes y defensores de derechos civiles, por principios democráticos. La ALA declaró que, como lo ha hecho, se dedicará a proteger el derecho de hablar, de publicar y de leer tal como es prometido por la Constitución .

Defienden derechos

En York, Pensilvania, maestros y estudiantes lograron revertir con sus protesta una prohibición sobre varios títulos escritos desde la perspectiva de niños latinos, afroestadunidenses y gays y dos sobre Martin Luther King y Rosa Parks. En Indiana se frenó una ley que hubiera limitado la enseñanza en las aulas, mientras que en Nueva Hampshire y otros lugares, candidatos liberales están ganando elecciones en las juntas escolares.

Como siempre ha sido el caso, prohibir algo siempre es una invitación para probarlo. Los esfuerzos conservadores han vuelto en best-sellers a los que declaran enemigos , por ejemplo, Maus de repente se volvió el libro más vendido por Amazon.

Una de las camisetas vendidas por organizaciones liberales dice simplemente: Yo leo libros prohibidos .

Aparentemente, en estos tiempos defender el derecho lector es un acto democrático.