Estoy aquí en Polonia para ver de primera mano la crisis humanitaria , declaró al comienzo de una reunión con Duda, así como con ONG y autoridades estadunidenses y polacas. “Francamente, parte de mi decepción es que no puedo verlo de primera mano como lo he hecho en otros lugares. No me dejan, comprensiblemente, supongo, cruzar la frontera y echar un vistazo a lo que ha estado sitiada desde los primeros días de la guerra.

El jefe de la Casa Blanca, quien llegó a Polonia tras haber anunciado en Bruselas una serie de medidas para que la Unión Europea consiga reducir su dependencia del petróleo y el gas ruso, aseguró que vendrán más sanciones contra Moscú.

En Rzeszów, las imágenes de televisión lo mostraron compartiendo una pizza de pepperoni y jalapeño y charlando con los paracaidistas estadunidenses reunidos en la cafetería de la base. Sólo he venido a dar las gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias .

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan afirmó que Washington no tiene la intención de usar armas químicas sean cuales sean las circunstancias , es decir, incluso si Moscú las emplea en Kiev.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, rechazó el pedido del presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, para enviar armas al país y respaldar las sanciones al sector energético ruso.

En otro asunto humanitario, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas prometió ayudar hasta abril a 2.5 millones de ucranios.