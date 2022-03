Rubicela Morelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 26 de marzo de 2022, p. 23

Cuernavaca, Mor., Tras los sucesos de Huitzilac, Morelos, la investigación ministerial está abierta para esclarecer, entre otros factores, la participación de elementos de la Guardia Nacional (GN), señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina, en Cuernavaca, dijo que de acuerdo con reportes iniciales, en esa zona fueron asesinadas dos personas relacionadas con la tala ilegal de bosques y hay un sobreviviente, hospitalizado, pero todavía no se ubica a los autores materiales.

Se está haciendo la investigación a fondo. Sí intervino la GN, pero fundamentalmente porque se había tomado la carretera y buscaron con los familiares llegar a acuerdos, y desde luego buscar a los desaparecidos y hacer justicia .

–¿Se descarta por el momento que guardias nacionales…?, se le preguntó.

–No, no, no –atajó–. No se descarta nada, sólo quiero decir que se está haciendo la investigación, y no se puede todavía señalar a culpables porque el herido, que salvó la vida, habla de que fueron apresados, depor maleantes, por una banda de maleantes, entonces esa es la versión inicial (…), pero se va a castigar a los responsables.

–¿Se investiga a los elementos de la Guardia Nacional?

–A todos. Está abierta la investigación, y no hay impunidad, cero impunidad, ya no es el tiempo de que estaba García Luna de secretario de Seguridad Pública; ahora la secretaria de Seguridad Pública es Rosa Icela Rodríguez.