Blanco Bravo afirmó que él no pacta con delincuentes organizados ni con ex funcionarios del pasado gobierno local que se enriquecieron, saqueando al pueblo de Morelos, señaló en referencia a denuncias interpuestas. Y vamos por más, señor Presidente, vamos por todos, por todos esos personajes que le han hecho tanto daño al estado de Morelos .

“Estaba pensado –porque son mil, 2 mil hectáreas– para 40 mil viviendas, así, al estilo de antes. No se puede eso, no se puede hacer. En Cuernavaca no hay agua, no hay vialidades para eso; tenemos que tener más control urbano, no puede haber desorden, anarquía, y hay que cuidar recursos que son fundamentales”, expuso el Presidente en un video divulgado en redes sociales.

Dijo que más tarde se trasladaría a Tepoztlán para hacer una revisión de los daños que causó el incendio en los cerros de ese pueblo mágico y para supervisar la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla iniciada también en las administraciones estatal y federal pasadas.

Durante el informe sobre seguridad en Morelos, el secretario Luis Cresencio Sandoval refirió que la entidad ocupa el primer lugar en el delito de secuestro a nivel nacional, como ocurría también en anteriores administraciones estatales, y cada mes, agregó, se perpetran 57 homicidios vinculados con la delincuencia organizada.

En siete municipios (Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Yautepec, Temixco, Jojutla y Xochitepec) se concentra la incidencia de homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo. El feminicidio va a la baja, expresó.

Aquí también en la gráfica, aunque tiene el primer lugar (Morelos en secuestro), vemos que en 2020 tuvo 57; en 2021, 22 únicamente. Se ve el trabajo de todas las fuerzas de seguridad, la coordinación que hay entre todos para poder atender este delito y en lo que lleva de este año únicamente cinco eventos , detalló.

(Con información de Fabiola Martínez)