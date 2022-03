Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 26 de marzo de 2022, p. 21

Xalapa, Ver., El gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez afirmó ayer que aceptará la determinación que tomen la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en torno a trasvasar agua del río Pánuco a la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno del estado, el mandatario indicó que el agua es de todos y añadió que Veracruz tiene una gran ventaja hídrica respecto de otras entidades del país, al contar con 30 por ciento del liquido nacional. Aquí el tema es que se tiene que potabilizar, hay que entubarla y trasladarla. Ése es el punto .

Explicó que la entidad tiene cuencas con capacidad de otorgar el líquido y otras en alguna situación de veda o protección para ser explotada. Hay algunas que ya se han concesionado lo suficiente y se pondrían en riesgo , señaló.