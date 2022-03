También compiten por el Óscar a la mejor película: Belfast, CODA, Don’t Look Up (No miren arriba), Drive My Car, Dune (Duna), King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora), Licorice Pizza y The Power of the Dog (El poder del perro).

La lista incluye nuevas candidaturas para veteranos ya galardonados como el director mexicano Guillermo del Toro por Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas), que dirigió y coprodujo y compite por el honor a la mejor película; así como los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem por sus papeles protagónicos en Madres paralelas y Being the Ricardos (Ser los Ricardo), respectivamente.

Actor

Javier Bardem, Being the Ricardos, por su interpretación del actor y productor cubano Desi Arnaz. Recibió su cuarta nominación a los premios de la Academia.

Por este rol Bardem se mide con Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog, Andrew Garfield por Tick, Tick... Boom!, Will Smith por King Richard y Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth (La tragedia de Macbeth”.

Actriz

Penélope Cruz, al igual que su esposo Bardem, ya ganó un Óscar por su papel de reparto en Vicky Cristina Barcelona, recibió su cuarta nominación al premio de la Academia, esta vez por su interpretación en Madres paralelas de Pedro Almodóvar.

Esta vez compite con Jessica Chastain de The Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman de The Lost Daughter (La hija oscura), Nicole Kidman de Being the Ricardos y Kristen Stewart de Spencer (dirigida por el chileno Pablo Larraín).

Actriz de reparto

Ariana DeBose parece tener su Óscar asegurado tras arrasar con todos los premios de la temporada por su fogosa interpretación de Anita, en West Side Story.

Compite con Jessie Buckley de The Lost Daughter, Judi Dench de Belfast, Kristen Dunst de The Power of the Dog y Aunjanue Ellis de King Richard.

Cinta animada

Encanto es la primera película de Walt Disney Animation Studios coridigida por una mujer latina, Charise Castro Smith, y cuenta con canciones originales de Lin-Manuel Miranda. Otra cinta nominada es Raya and the Last Dragon, codirigida por el mexicano Carlos López Estrada.

Música original

Germaine Franco, por Encanto y el español Alberto Iglesias, Madres paralelas”. Ambos compiten con Nicholas Britell (Don’t Look Up), Hans Zimmer (Dune) y Johnny Greenwood (The Power of the Dog).

Canción original

Lin-Manuel Miranda, Dos oruguitas de Encanto, interpretada por el cantautor colombiano Sebastián Yatra.

Cortometraje animado

Bestia de Hugo Covarrubias y Tevo Díaz y The Windshield Wiper, de Alberto Mielgo y Leo Sánchez.Estas cintas compiten con Affairs of the Art de Joanna Quinn y Less Mills, Boxballet de Anton Dyakov y Robin Robin de Dan Ojari y Mikey Please.