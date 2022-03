El presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, explicó que su rechazo al plan del gobierno se basa en que se ha comprometido en un plazo de dos o tres meses a presentarnos un borrador de ley para garantizar la imposibilidad de poder contratar el transporte a pérdidas, pero consideramos que en estos dos o tres meses, debido a la situación de quiebra total, necesitamos alguna medida transitoria que garantice que hasta que esa ley se lleve a cabo no se siga en la situación que estábamos al iniciar el paro. La ministra nos dice que de momento no ven posibilidad de esta opción transitoria y, por tanto, consideramos que no se le está dando respuesta a la situación actual del sector y no tenemos más remedio que seguir en la situación que estábamos .