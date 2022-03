Señaló que la heterogeneidad estructural es la gran fábrica de la desigualdad; no hemos analizado a profundidad los mercados con los monopolios y los oligopolios que están en la frontera tecnológica y contribuyen al PIB, pero que no generan el empleo formal necesario, sólo uno muy precario .

La igualdad no solo se trata de titularidad de derechos, es necesario igualar para crecer y crecer para igualar , apuntó.

No hay ningún país que haya logrado elevar su producto interno bruto (PIB) sin incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero aseguró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Consideró que los países desarrollados tienen una deuda histórica y no pueden obligar a los que están en vías de desarrollo a no crecer, por lo que deben proporcionar las tecnologías y patentes para lograrlo.

José Valenzuela Feijóo, integrante del consejo directivo de la revista editada por el Fondo de Cultura Económica, señaló que el gran aporte de Cepal es atreverse a observar a América Latina con ojos propios, a conectar el dato de la coyuntura con el estructural.

El catedrático de la UAM-I hizo énfasis en la falta de inversión, herramienta masiva que consideró como la única que puede sacar a los pobres del sector informal y la única manera de mejorar la distribución del ingreso .

En el país la inversión pública es muy bajita, muy por debajo de la necesario para resolver los problemas y el gobierno privilegia el subsidio, me atrevería a hablar hasta de una limosna estatal, no se me confunda con un panista yo soy partidario de este gobierno , dijo.

Bárcena destacó que América Latina es la zona geográfica con el nivel más bajo de inversión, pues hasta 2021 era de 19.5 por ciento respecto al PIB, mientras el promedio en los países en vías de desarrollo es de 33.2 por ciento, por lo que apremió a trabajar en la inversión y aumentar la productividad.