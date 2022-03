Tras la reacción a esa declaración pública, unas horas más tarde se disculpó por ello durante su discurso en la convención bancaria.

Este viernes, durante la mañanera, le preguntaron si el episodio se considera una violación a la ley del banco central.

La Secretaría de Hacienda forma parte del consejo del Banco de México y me informaron, y yo di a conocer el resultado. Los tecnócratas corruptos hicieron un escándalo. Pero todo lo que hacemos es cuestionado, son delitos gravísimos, (pero) cuando saqueaban al país nadie decía nada.

Cuando le insistieron en si puso en entredicho la autonomía del BdeM atajó: No, no, no, porque nosotros no somos Salinas ni Zedillo ni Fox ni Calderón; no somos iguales .

(Con información de Fabiola Martínez)