El técnico mexicano Guillermo de la Fuente comenzaba a abrirse espacio en el balompié de Europa cuando recibió un ba-lazo en una pierna y ahora es-pera justicia mientras se re-cupera en Georgia.

Yo pagué los gastos (los cuales ascienden a más de 40 mil pesos) y me los rembolsará un seguro, pero me interesa que el agresor responda y pague el importe de mi recuperación; tuve una fractura de fémur y aún no sé todo lo que necesitaré, silla de ruedas o terapia , dijo en videollamada desde Tiflis.

Después de estudiar en España para conseguir la licencia UEFA A y de dirigir en equipos de fuerzas básicas, De la Fuente se acercó al club georgiano Lokomotiv Tbilisi, con el cual no logró cerrar un acuerdo.

El timonel permaneció en Georgia y el 20 de marzo vivió un episodio complicado. Mientras caminaba en la calle se encontró con un hombre que gritaba, estaba muy agresivo y traté de alejarnos, cuando escuché un fuerte sonido . Era un balazo que lo había alcanzado en el muslo de la pierna derecha.

El mexicano logró acercarse a una farmacia y fue atendi-do por un médico, en un principio la herida parecía simple, pero después se percataron de que la bala había entrado por la parte posterior del muslo y fue trasladado a un hospital. Apenas el viernes fue dado de alta.