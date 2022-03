Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 26 de marzo de 2022, p. a10

Lo más rescatable del partido del pasado jueves ante Estados Unidos fue que la selección mexicana al menos sumó un punto que lo mantiene con vida en la pelea por el boleto directo al Mundial de Qatar 2022, porque si hablamos del desempeño del equipo, éste dejó mucho qué desear , consideró el ex futbolista Miguel España.

El también ex seleccionado y mundialista en México 1986 opinó que el duelo ante el conjunto estadunidense, que terminó en un empate sin goles, “fue complicado, no son buenas noticias que (el portero) Guillermo Ochoa haya sido la figura, el equipo sufrió de más, en el último tramo le siguen faltando oportunidades y en las pocas que generó no fueron matones.

Entiendo los cuestionamientos, la afición quiere ver a su equipo ganar, golear y gustar, pero tuvo enfrente a un rival que salió muy ordenado y además ha crecido mucho, debemos recordar que no participó en el Mundial anterior, se puso a trabajar y ha hecho las cosas mejor. El partido no fue sencillo, pero aun así México debió sacar la victoria, en cambio, estuvo a punto de perder con esa oportunidad muy clara que tuvo (Christian) Pulisic, la verdad, ¡se salvaron!

Estimó además que si el equipo tricolor, dirigido por Gerardo Martino, desea ganar el pase directo al próximo Mundial, “debe tener más contundencia, esa es la gran diferencia con las potencias, ellos tienen una y no perdonan, al Tri le falta ese 20 para el peso”.