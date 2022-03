Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 25 de marzo de 2022, p. 7

Yo soy de pueblo, me crié en el campo; sé lo que son los árboles, amo los árboles, aprendí a proteger la flora, la fauna. No somos destructores, o sea, que no nos confundan , dijo a la prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador al hacer un recuento de la política ambiental de su gobierno.

A propósito de una campaña mediática contra el Tren Maya, el mandatario subrayó que la península de Yucatán ha estado abandonada por décadas –salvo Cancún y una parte de la Riviera Maya– y, precisamente, el tren pretende llevar desarrollo a la región.

Puntualizó que se está abriendo una brecha de 50 kilómetros en terreno no selvático (dentro del proyecto del Tren Maya, que abarca mil 500 kilómetros) y a cambio van a plantarse en toda la región 200 mil hectáreas de árboles; además, en las inmediaciones de las vías serán sembradas hileras de árboles que dan flor.

Informó que en la Riviera Maya su gobierno trabaja para la habilitación de tres parques naturales, uno en Tulum, de más de mil hectáreas, buena parte de estos terrenos comprados por la Federación al gobierno estatal que se conectarán con el aeropuerto de la Marina, donde se hará el Parque del Jaguar.

Además de esa reforestación general, también cerca de ahí su administración compró 2 mil 200 hectáreas donde se creará el Nuevo Uxmal , que se va a bardear para contribuir a la conservación del medio ambiente; este último proyecto está a cargo del Ejército.

Adicionalmente, se ampliará la reserva natural de Calakmul con alrededor de 10 mil hectáreas.