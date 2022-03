Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 25 de marzo de 2022, p. 7

La recaudación en las 17 aduanas marítimas del país creció 16 por ciento, del mes de febrero de 2021 a febrero de 2022, al ubicarse en 594 mil 969 millones de pesos –el año pasado alcanzó 526 mil 273 millones–, y en las dos aduanas interiores (en la CDMX y Pantaco, a cargo de la Secretaría de Marina) también subió de 37 mil 338 millones a 43 mil 516, informó el titular de esa dependencia, Rafael Ojeda. En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la crítica contra el aeropuerto Felipe Ángeles al sostener que claro que tiene certificación internacional y la segunda pista más larga del mundo, con 4.5 kilómetros de longitud.

También el movimiento de carga comercial en los diferentes puertos de enero de 2020 a febrero del 22, ha ido en aumento con 16.34 por ciento, y en lo que se refiere a movimiento de contenedores en los puertos de enero de 2020 a febrero del 22 también hubo un aumento de 10.64 por ciento.

El funcionario refirió que, de octubre de 2020 a febrero de 2022, en las aduanas a cargo de la Secretaría de Marina se incautaron 186 mil 400 dólares, 143 mil pesos, mil una municiones, 71 armas de fuego, 2 mil 698 buques inspeccionados y 531 mil 247 contenedores más.

Se comprometió a seguir capacitando a todo nuestro personal, el relevo paulatino de puestos clave hasta noviembre del 23, mantener el incremento de recaudación, incluso aumentarlo, equipar las aduanas con tecnología de punta y desde luego certidumbre al comercio exterior, haciéndolo más seguro y eficiente .