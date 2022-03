Ya a regañadientes, pero ya se sabe un poco más. Hubiésemos deseado que se diera una difusión completa, plena, pero no fue posible, ni en el INE ni en los medios de información, con honrosas excepciones, no le dieron o no le han dado hasta ahora la importancia que tiene este proceso democrático , comunicó a la prensa.

Por otra parte, subrayó que él no da línea ni al Poder Judicial ni al Legislativo, y tampoco a su partido, Morena, para proteger o afectar a persona alguna.

A una pregunta sobre un proceso ministerial y judicial en Tamaulipas, el mandatario señaló que desde el principio he sostenido y es una convicción de que no debe haber impunidad para nadie pero también que no se deben fabricar delitos y no debe haber venganzas con propósitos políticos, que se tiene que aplicar la ley de manera imparcial, que tienen que ser los que impartan justicia verdaderos jueces y que no debe de haber nada al margen de la ley, ni nadie por encima de la ley. Y eso lo estamos cumpliendo .

Puedo garantizar –sostuvo el Ejecutivo– que ahora hay un auténtico estado de derecho, independencia y autonomía.

La fiscalía tiene autonomía y el Poder Judicial lo mismo, como los diputados y los senadores.