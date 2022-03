L

os diputados de Morena fijaron fecha (próximo 13 de abril) para la votación y eventual aprobación de la madre de todas las reformas constitucionales (la eléctrica), y al grito de vendo caro mi amor los legisladores de oposición afilan los colmillos en su intento por sacar raja política y económica de este proceso, pues en su calidad de cabilderos del gran capital –algo que han demostrado hasta la ignominia– saben que la paga puede ser generosa.

No es gratuito que los funcionarios de la Secretaría de Energía denuncien la creciente presión de la cúpula privada –nacional y foránea (especialmente la española)– para que los legisladores no aprueben la citada reforma constitucional, pues ella exige que no se toque ni un pelo al jugoso negocio que con los bienes de la nación les armó el régimen neoliberal.

De hecho, los filibusteros de Iberdrola y empresas conexas (quienes no se tomaron la molestia de asistir al parlamento abierto por ellos ordenado a los diputados mexicanos) y pusieron a trabajar a sus empleados en el Ministerio de Asuntos Exteriores (con el gerente José Manuel Albares a la cabeza, quien recientemente vino a México a cuidarles el negocio). Desde España llega la noticia ( La Jornada, Armando G. Tejeda): “Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica, señaló que su gobierno, presidido por el ‘socialista’ Pedro Sánchez, va a reaccionar de forma muy clara contra la reforma energética impulsada por el presidente de México, al menos en lo relacionado con la retroactividad que pudiera afectar a las trasnacionales ibéricas presentes en México con proyectos en renovables”.