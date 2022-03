C

ada vez más activo, explícito e intrusivo, el comisario Ken Salazar se permitió ayer advertir a diputados que le escuchaban, y en general a México, que haya cercanía con Rusia.

Lo hizo sin gran miramiento, al criticar que un día antes se hubiera instalado en San Lázaro un grupo de amistad México-Rusia en el que participaron legisladores de Morena y del Partido del Trabajo y que el embajador de Moscú hubiera hablado de cercanía entre ambos países.

Irónico es que el embajador de Estados Unidos hiciera tales dictados en cuanto a modelación de conductas amistosas de los mexicanos al participar en la instalación de otro grupo de amistad, este entre nuestro país y el vecino del norte.

El embajador Salazar aprovechó el foro para recordar las objeciones de su país al proyecto de reforma eléctrica que los diputados pretenden poner a votación el mes próximo. Advirtió que deben respetarse los contratos vigentes y que no debe ser ahuyentada la inversión extranjera: si no hay confianza, no va a haber inversión; necesitamos inversión en el sureste, en muchos diferentes lugares (“necesitamos…”, mmm).

La destemplada alocución del diplomático del sombrero texano recordó que en la Segunda Guerra Mundial nuestro país se mantuvo alineado con la nación vecina y que, no estarlo ahora, en relación con Ucrania, nos puede afectar aquí en México . Así que cuando alguien ataca a la familia, se une la familia; tenemos que hacer lo mismo .

El nada grácil dictado de línea del interventor de Washington tuvo respuesta de Ignacio Mier, el poblano que coordina a los diputados de Morena y es virtual jefe político de San Lázaro.

Pero ello no tuvo ni tendrá mayor repercusión práctica: Ken Salazar seguirá recorriendo el país, oficinas de empresarios, políticos y legisladores e incluso de la Presidencia de la República, decidido a garantizar que la reforma eléctrica se acomode a las condiciones estadunidenses y que México se mantenga, sobre todo en tiempos bélicos, bajo el rigor de la geopolítica que nos ata a los intereses del vecino poderoso.