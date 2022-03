Alrededor de las 10:30 de la noche, denunció Cordero Sánchez, los agentes policiales llegaron a mi domicilio y con violencia rompieron la puerta; entraron, encañonaron a toda mi familia con armas largas: a mi hijo menor, a mi nuera, a mi nieta y a mí nos apuntaron con pistolas. A mi hijo lo golpearon delante de toda la familia .

Pese a las irregularidades, señaló, mi hijo fue presentado como uno de los principales agresores, cuando ni siquiera estuvo en el estadio. En todo este tiempo estuvo incomunicado; no he podido hablar con él y me preocupa su situación .

Los legisladores de Morena acusaron al gobierno de la entidad de buscar chivos expiatorios y afirmaron que, en el caso de Cuauhtémoc Galindo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido mal informado, luego de que el joven fue incluido en las imágenes que fueron presentadas en la conferencia matutina de ayer.