Igual que pasa con otras regiones como Latinoamérica, la representación de Egipto hecha por Hollywood suele estar errada. Incluso las locaciones, cada vez que ves Egipto en pantalla, es muy posible que haya sido grabado en otro país. Y no hay problema en registrarlo en otro lugar, pero tienes que hacer el esfuerzo de hacer que se parezca a Egipto; y no pasa. Así que era muy importante para mí retratar a mi país de la manera en que es, tanto en el pasado como en el presente; lo que tuvimos la oportunidad de hacer en nuestra bella historia , destacó Diab.

Lo que realmente me movió fue la historia de Marc y Steven, alguien que es una persona normal que descubre que tiene una identidad diferente, que probablemente es un superhéroe , contó Mohamed, a quien ya antes le habían ofrecido dirigir otras historias basadas en cómics. Sin embargo, el egipcio hasta ahora no se había sentido atraído por ninguna de las premisas con las que había tenido contacto.

Desde su debut como director en 2010, Mohamed Diab se convirtió en uno de los cineastas más aplaudidos y reconocidos de Egipto. Su cinta Cairo 678, acerca de un trío de mujeres vigilantes que lucha en contra del acoso sexual en El Cairo, además de convertirse en el filme egipcio contemporáneo más premiado, también marcó la manera en que el realizador comenzó a dar forma a su cine. A menudo con el foco puesto en problemas sociales, a Diab le interesan sobre todo las historias que llegan a conmoverlo, y me gusta hacer cosas de las que no sé nada , agregó en entrevista.

▲El realizador Mohamed Diab. Foto Afp y Disney+

A pesar de tratarse de una gran producción, Diab considera a Moon Knigth como una extensión que forma parte de sus otros trabajos. Quería traer algo de mi drama, algo de cómo planteo una historia y hacerla de verdad. Para mí es como una extensión de mi obra , indicó.

Sin embargo, la experiencia de una gran producción también ha traído nuevos escenarios a los que el egipcio ha debido encarar. Cuestiones como las secuencias de acción, que habían sido prescindibles en su carrera, han servido tanto de vía de experimentación como de aprendizaje. Si rastreas las escenas de acción en los pasados 20 años, te darás cuenta de que las mejores películas están dirigidas por gente que empezó en cintas íntimas. Incluso Christopher Nolan hizo cosas pequeñas; Denis Villeneuve, películas pequeñas. Si sabes cómo dirigir drama, si sabes cómo hacer una película coherente, todo lo demás es fácil , aseveró Mohamed.

Tú decides: quiero hacer de mis escenas de acción algo único o no, porque tienes todas las herramientas. Así que algunas personas simplemente se apoyan en otras que son expertas y les ayudan a poner cámaras por todas partes y sólo cortar, y algunas personas intentan diseñarlas (las escenas) de una forma que nunca habías visto antes. Yo intenté hacer eso tanto como pude, cada secuencia de acción era algo que quería diseñar, quería que los movimientos de la cámara fueran muy precisos y económicos, y estoy orgulloso de lo que logramos , dijo.

Pero eso no quiere decir que para Mohamed esa sea la parte más importante de la serie. “Al final del día si quitas todas las secuencias de acción y las risas de Moon Knight te vas a quedar con una historia íntima, lo que es lo más importante, es el núcleo de todo. Eso es lo que te mantiene mirando. Si te aburres de una cinta, si no te sientes relacionado, sin importar cuán grandes sean las escenas de acción no te interesa, porque te da lo mismo el protagonista. Pero si de verdad te importa, eso ni siquiera interesa, vas a ver todo. Y eso es lo que me atrajo a la historia y eso es en lo que me enfoqué”, sostuvo el egipcio.

La condición del protagonista de Moon Knight, diagnosticado con TID, brindó también otra posibilidad que llamaba la atención del director egipcio. Definitivamente te permite mucho drama y misterio, por eso conecté con la serie , expuso, te permite contar una historia muy interesante. También es importante decir que por mucho que tratamos de retratar el TID con el mayor respeto, teníamos expertos y aprendí mucho durante el viaje, esta es una representación ficticia de eso, porque nuestra historia es sobre un mundo sobrenatural y es algo fantástica. Así que creo que la gente va a aprender más sobre el TID, pero no es una representación acertada , aclaró el director.

Moon Knight se estrena el próximo 30 de marzo en la plataforma Disney+.