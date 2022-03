Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, destacó que el anuncio del Presidente fue desafortunado , pues genera incertidumbre adicional que era innecesaria y vuelve a poner en duda la autonomía del organismo central.

Se violó la ley: analistas

En general, analistas económicos señalaron que es delicadísimo violar la Ley del BdeM, la Constitución y la autonomía del banco central, pues va en detrimento del entorno económico y de negocios en el país, lo que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica y la inversión como motores de crecimiento.

El artículo 45 de la Ley del BdeM dice: Quienes asistan a las sesiones (de política monetaria) deberán guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa de la junta de gobierno para hacer alguna comunicación .

Joel Virgen, director de Out of the Box Economics, resaltó que la filtración dinamita los esfuerzos del banco central por garantizar autonomía y deberá llevar a revisar procesos; la probabilidad de que la autoridad monetaria sorprenda al mercado fue cero; el mercado ya contemplaba el incremento de medio punto, pero pudo haber sido distinto.