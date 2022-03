Afp

Periódico La Jornada

Viernes 25 de marzo de 2022, p. a12

Nueva York. El base Kyrie Irving, estrella de los Nets de Brooklyn, y otros deportistas no vacunados contra el coronavirus de equipos de Nueva York tienen otra vez luz verde para competir en la ciudad gracias a un cambio de normativa anunciado ayer. Como parte de los protocolos contra la pandemia, las autoridades neoyorquinas requerían hasta ahora que los empleados de negocios de la ciudad tuvieran una prueba de vacunación para poder ejercer. Este tipo de regulación no está en vigor en gran parte de Estados Unidos, por lo que Kyrie podía competir con los Nets en sus partidos como visitante, pero no de local.