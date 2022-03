Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 24 de marzo de 2022, p. 30

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, informó que la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, asistirá a San Lázaro el 6 de abril para dialogar sobre la cancelación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Ello luego de que la funcionaria no se presentó al encuentro que se tenía previsto para el miércoles. Sergio Gutiérrez, presidente de la mesa directiva de la Cámara, aseguró que Gómez Álvarez no fue invitada de manera oficial por lo cual no se puede decir que desairó a los legisladores.

Moreira, sin embargo, aseguró que si se le invitó, pero ella se disculpó porque no compaginaba con su agenda. Por ello se le volvió a citar para los primeros días de abril, añadió luego de recibir a perredistas que se manifestaron contra la desaparición de las escuelas de tiempo completo.

En el encuentro, el coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Espinosa Cházaro; la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Adriana Díaz; la secretaria de Igualdad de Género, Karen Quiroga; el representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, y la ex legisladora Verónica Juárez, entregaron un pliego en el que piden la renuncia de Gómez Álvarez por corrupción y desinterés en el tema educativo, y que comparezca ante el pleno de San Lázaro.