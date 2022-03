E

n las semanas recientes, justo en vísperas de la consulta de revocación de mandato, han emergido en la escena pública evidencias de pugnas entre personajes de los más altos círculos del poder político, que vuelven a dejar expuesta ante la mirada pública la condición de extrema fragilidad que aqueja a la autonomía de los poderes de la Unión.

El pasado sábado se sumó a las numerosas polémicas protagonizadas por el fiscal Alejandro Gertz Manero durante su gestión, una carta publicada en el semanario Proceso por Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de López Obrador, quien ha sido acusado por la fiscalía de extorsión, asociación delictuosa y tráfico de influencias. En su extenso testimonio, Scherer Ibarra sostiene ser víctima de una confabulación extorsiva articulada por Gertz y la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El testimonio busca mostrar los nexos entre ambos funcionarios para la ejecución de un modus operandi reiterado en diversos casos con el propósito de perjudicar al ex consejero jurídico del Presidente.

Más allá de la veracidad de las revelaciones de Scherer, su testimonio ilustra la pervivencia de un modo de proceder en que entran en juego relaciones, nexos e influencias efectivas entre funcionarios de distinto orden que ponen en duda la imprescindible autonomía e imparcialidad de los poderes de la Unión. Dicha evidencia está precedida por la filtración a los medios de una llamada entre Gertz y su subprocurador, Juan Ramos López, en la cual el fiscal critica el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el caso promovido por él por el presunto homicidio por omisión de su hermano Federico Gertz, del que responsabiliza a su cuñada Laura Morán y su sobrina política Alejandra Cuevas.

El desempeño de Gertz a cargo de la fiscalía ha estado cubierto por un manto de sospechas y críticas, ya sea por el trato otorgado a Emilio Lozoya, como por las denuncias promovidas por él contra investigadores y ex funcionarios del Conacyt, quienes previamente se habrían opuesto al nombramiento de Gertz como investigador de nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, entre otros. Hasta hoy, y no obstante los escándalos en que se ha visto involucrado, el presidente López Obrador le ha ratificado su confianza.

Los cuestionamientos recientes tienen enormes implicaciones sobre la salud de nuestro sistema democrático; la filtración del telefonema deja de manifiesto no sólo que el fiscal tiene acceso anticipado a los proyectos que trabaja la SCJN, sino que también mantiene contacto con otros ministros y con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que suponen serios indicios del ejercicio de una indebida influencia sobre el curso de las resoluciones de la Corte. Asimismo, el entramado de relaciones e influencias al que alude profusamente en su carta Scherer, serían también atentatorios de las premisas básicas de la justicia que debe garantizar cualquier régimen auténticamente democrático.