Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 24 de marzo de 2022, p. 7

Este miércoles se dieron a conocer los avances del Repositorio Documental de Personas Desaparecidas que, con el auspicio de la Fundación McArthur, pretende integrar archivos de instituciones académicas, organismos no gubernamentales y colectivos de víctimas, resguardado en El Colegio de México (Colmex).

Se busca que este acopio de información sea la base para una eventual comisión de la verdad o, en su caso, sea útil para la promoción de juicios relacionados.

Nada hay más terrorífico

Durante la presentación del documento, en la sede de El Colegio de México, el especialista Pablo Yankelevich sostuvo que no hay nada más terrorífico que la desaparición de una persona, porque no hay posibilidad de hacer duelo ni de cerrar el dolor . Recordó una declaración del dictador argentino Jorge Rafael Videla, quien a la pregunta de un periodista respondió que un desaparecido no existe, no está ni vivo ni muerto .