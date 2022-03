César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 24 de marzo de 2022, p. 6

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló el fallo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que impuso a Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la unidad de coordinación de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), una sanción resarcitoria económica debido a irregularidades detectadas en la estafa maestra, con el argumento de que falsificaron su firma.

El magistrado Carlos Chaurand Arzate argumentó que no se comprobó daño a la hacienda pública, además de que dos peritos acreditaron que la firma del convenio firmado entre Sedesol y la Universidad Autónoma de Morelos no corresponde al ex servidor público. Se trata de uno de los múltiples contratos signados por ambas instituciones en el sexenio anterior.