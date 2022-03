Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 24 de marzo de 2022, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se analiza con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, un plan para brindar protección a los periodistas que no cuenten con seguridad social.

Una alternativa podría ser que el gobierno federal aporte recursos procedentes del fondo de publicidad para medios de comunicación, para aportar a una especie de prima. Estamos viendo la forma en que se les pueda garantizar la seguridad social a periodistas destinando una parte del presupuesto de publicidad que tiene el gobierno. Ya no es mucho, ya no es como antes, pero sí nos puede alcanzar para pagar una especie de prima, de cuota y garantizar la seguridad social de los periodistas que no cuentan con ello , señaló en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El tema, añadió, lo revisa el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.