Las expresiones ligadas a ello, reiteró, están acompañadas de visiones como yo me voy a sentir bien en México cuando México sea como Canadá , frente a las cuales refrendó su orgullo por el país, sus pueblos y culturas, y por lo cual apuntó: Yo no estoy pensando en que México sea como Canadá .

Además, rechazó que el episodio implique una vulneración a la seguridad del AIFA y, en cambio, se demostró que hay libertades y no se reprime a nadie .

De igual forma, consultado sobre un posible fondeo proveniente de Estados Unidos a quienes se oponen al Tren Maya, sostuvo que si el gobierno estadunidense no cambia su política no tendrá autoridad moral para hablar de libertad y democracia.

De manera paralela, subrayó, el gobierno federal continuará con obras para rehabilitar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital del país. Indicó que se salvó de su desaparición como se buscaba con el proyecto de Texcoco, lo cual causó molestias.

Aunque es entendible el enojo de quienes perdieron contratos con su cancelación y se les fue el negocio , preguntó al resto de los inconformes el motivo de su postura. Aseguró que se debe a una cuestión irracional, no tiene que ver con lo económico, no se les afectó; al contrario, porque ese dinero se utiliza para otras obras públicas, en beneficio de todos. No, es un asunto ideológico, es el dogma, es el pensamiento conservador y, aunque parezca irracional, así sucede .

No obstante, ponderó que no debemos estar aspirando al pensamiento único , y la posición tan obvia de los conservadores termina promoviendo el movimiento de transformación.

A la par, señaló que hay artistas y seudoambientalistas que presentaron una campaña en contra del Tren Maya.

En la conferencia se le preguntó sobre el posible financiamiento de organismos estadunidenses en este caso.