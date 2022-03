En marzo de 2011, Silvia Eugenia Garza Villarreal salió de Allende, Coahuila, al ver la masacre generalizada que por venganza realizaban Los Zetas, a causa de una supuesta delación o traición de algún asociado oriundo de ese municipio. En la versión popular generalizada se habla de que hubo 300 muertos y desaparecidos; Silvia Eugenia perdió a 17 familiares, las propiedades fueron abandonadas y hasta ahora no encuentra condiciones para regresar al lugar.

Pero ya se ha fijado el lapso en que el partido mayoritario considera apropiado decidir el candente tema, al que mantiene marcaje personal el gobierno de Joe Biden, con el prefecto-embajador Ken Salazar metido en todo para garantizar que no se apruebe el proyecto obradorista, sino uno deslactosado.

a diputación de Morena ha propuesto el próximo 13 de abril (Miércoles Santo, en la liturgia católica) para que sea votada la reforma eléctrica. No tiene aún los votos suficientes para llevar adelante la iniciativa presidencial sin moverle una coma; en realidad, ni siquiera para aprobarla con modificaciones menores.

En una denuncia videograbada (https://bit.ly/3wxqaB2), Garza Villarreal señala que, a su juicio, los responsables de lo sucedido en tal sitio coahuilense fueron el entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón; el entonces gobernador con licencia, Humberto Moreira (quien conservaba el mando, aunque un par de meses atrás había dejado el cargo formal en Jorge Torres, luego sentenciado en Estados Unidos por crimen organizado), y quien era jefe de guarnición en Piedras Negras, con jurisdicción en Allende, Luis Cresencio Sandoval, ahora secretario de la Defensa Nacional.

Pero ahora tampoco es que haya una disposición extraordinaria para hacer justicia (aunque se extendió una disculpa pública a nombre del Estado, sin mayor trascendencia): “hemos mandado oficios a la CEAV estatal, federal, CNDH, Alejandro Encinas, Riquelme, AMLO, Olga Sánchez; hemos preguntado el estatus de los dictámenes, y una y otra vez –hay bitácora de nuestros intentos de comunicación– no contestan, si acaso en alguna ocasión nos dan acuse de recibido”.

Agrega Garza Villarreal: “no les interesa resolver la reparación: es mera simulación, nos dejan en visto. Tengo capturas de pantalla del WhatsApp a Encinas, donde le pregunto y le aviso; me deja en visto. Esto ya es de varios años. No hay voluntad, sólo simulación. Alejandro Encinas lo mismo. El Z 42 (jefe del cártel agresor) se está amparando para salir y la fiscalía proporciona nuestras direcciones para notificarnos. Eso nos mata de miedo. No hay protección a las víctimas”. ¡Hasta mañana!

