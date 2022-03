También se debe tomar en cuenta a las personas de la tercera edad o a los sectores más vulnerables en la digitalización de los bancos, con el fin de evitar un rezago en una tarea pendiente: incluir a más personas al sistema financiero.

Hay que trabajar mucho con los clientes, que se cuiden de lo que no deben hacer por los temas de ingeniería social, que esto es un poco hacer lo que le dices a la gente para que se cuide en el mundo físico cuando trae efectivo, es idéntico. Ha habido muchas campañas de la banca como gremio y luego nosotros en lo individual de cómo concientizar al cliente de lo que la banca no hace y lo que no debe esperar de parte nuestra , dijo en entrevista Eduardo Osuna, director general de BBVA México.

Daniel Becker Feldman, presidente de la ABM, consideró que para que algunos grupos no se sientan rezagados con la digitalización de la banca, lo elemental es comunicar.