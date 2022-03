Néstor Jiménez y Fabiola Martínez y De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 24 de marzo de 2022, p. a10

Luego de los hechos de violencia registrados en el estadio La Corregidora de Querétaro hace dos semanas, este jueves se presentará un informe gubernamental en Palacio Nacional sobre el tema, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en su conferencia de prensa matutina.

En tanto, para conocer si hay corrupción en las federaciones deportivas, pidió analizar y hacer una investigación a fondo a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, con quien se reunió el martes.

Comparó el caso con la corrupción en la venta de medicamentos en sexenios anteriores.

Tuve un acuerdo con Ana Gabriela sobre este tema, para que se tengan elementos, saber si hay corrupción, en dónde y denunciarlo , expresó.

No obstante, también exhortó a no inventar delitos, no fabricarlos, sólo por los intereses que hay. Parece mentira, pero en todos lados, en este caso en el deporte, que no debería de haber corrupción en ningún aspecto ni terreno, pe-ro es como lo de las medicinas; ya llegar al extremo de robarse el dinero de los medicamentos, pues es una degradación por completo, por entero, pero así lo hacían .

En procesos legales

El presidente López Obrador ya había anunciado que solicitaría a la titular de la Conade que explicara sobre el caso de Kiril Todorov, quien fue desconocido como titular de la Federación Mexicana de Natación por la Federación Internacional (FINA), y enfrenta un proceso legal.