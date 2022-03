D

e la lectura bíblica Menno Simons llegó a conclusiones políticas. El ex sacerdote neerlandés (1496-1561) vivió en un mundo en que dominaba la simbiosis Iglesia territorial/Estado. El principio de iglesias de creyentes con que se identificó Menno necesariamente confrontó no sólo el establishment religioso del régimen de cristiandad, sino también al orden político que negaba cualquier otra creencia religiosa que no fuese la oficial.

Los anabautistas, practicantes del bautismo de personas conscientes y que de forma voluntaria aceptaban el acto, Menno Simons entre ellos, en el siglo XVI formaron parte de la reforma radical, la cual se diferenció de la reforma magisterial. Ésta se refiere a “las iglesias establecidas del protestantismo clásico, así las territoriales como las nacionales (en oposición a las sectas, comunidades e iglesias voluntarias de la reforma radical). El adjetivo ‘magisterial’ procede de la palabra magistratus o sea la magistratura (concejales, príncipes y reyes)”, señala George H. Williams, en su documentada obra La reforma radical, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1983.

El diferendo hermenéutico entre el catolicismo romano, el protestantismo clásico y el movimiento anabautista tuvo un contexto histórico que es preciso comprender. El hecho de que sobre un mismo tema, por ejemplo el bautismo de infantes o si era legítimo recurrir a la violencia para imponer la fe, cada parte llegó a distintas conclusiones derivadas de su entendimiento de la Biblia, muestra que las condiciones históricas e ideológicas no son determinantes ni mecánicas en la conformación de ideas y creencias.

Los anabautistas al criticar, por su entendimiento del Nuevo Testamento, la simbiosis Iglesia oficial/Estado, estaban poniendo en entredicho un entramado religioso y político que tenía 12 siglos de vigencia, habiendo iniciado con la conversión de Constantino el Grande en 312. Su disidencia bíblica/teológica les hizo, en un mundo en que imperaba la unión Iglesia oficial/régimen político, irremediablemente disidentes sociales y políticos. Los defensores de la unidad religiosa territorial argumentaban en favor de la misma citando preceptos bíblicos. Los anabautistas que se consolidaron como una vertiente diferenciada de la reforma magisterial a partir del 21 de enero de 1525 (al practicar el bautismo de creyentes en Zurich), igualmente fundamentaron su disidencia religiosa/política en pasajes de la Biblia. Surgió entonces un conflicto hermenéutico entre teólogos defensores de la identificación del Estado con una sola confesión y los anabautistas/menonitas que en el siglo XVI defendieron la libertad de disentir de la creencia religiosa oficial.