“Abandonados por los tres niveles de gobierno durante décadas, los pueblos serranos sufren el azote del narco, la violencia, drogadicción, deterioro acelerado del ambiente y, para colmo, el afianzamiento de nuevos cacicazgos políticos y económicos con el apoyo del crimen organizado, sin que nadie se interese en ello. Pero la historia se repite: Chínipas, Guazapares, Moris, Urique, Batopilas, Morelos, Ocampo, El Tule, Balleza, Huejotitán, ‘donde se ponga la mano’, como también me dijo Socorro, una aguerrida mujer chinipense.”

Originaria de Chínipas, Chihuahua, municipio en la baja Tarahumara, Breach salió a los ocho años. Tiempo después, la problemática de la región se convertiría en obsesión profesional y ese compromiso sellaría su destino por denunciar la compleja situación que enfrentaban en particular las comunidades indígenas, las más vulnerables en la entidad.

“La historia es la misma en las comunidades de La Lobera, Milpillas, El Huicochi, Las Chinacas, en el municipio de Chínipas; El Manzano, en Urique; Ocoyachi y Jicamorachi, en Uruachi; Bocoyvo, en Batopilas; El Durazno, en Guadalupe y Calvo: grupos de sicarios irrumpen, ordenan a los pobladores dejar sus viviendas; luego se asientan en la zona para sembrar amapola, de la que obtienen goma de opio, base de la heroína, cuya demanda desplazó el cultivo de mariguana en la región.

“El asesinato de familias completas y el desplazamiento forzado que ocurre en Chínipas, en la parte baja de la sierra Tarahumara –en los límites con Sonora y Sinaloa–, es un botón de muestra de la situación general que priva en la sierra”, publicó Breach en La Jornada (6/8/16), siete meses antes de su asesinato a las puertas de su casa.

A Miroslava la marcó profesionalmente un día que, muy joven, trabajando para un periódico local atestiguó en la sierra un episodio sangriento contra indígenas para arrebatarles sus tierras: Llegó muy apesadumbrada por lo que vio .

Desde entonces buena parte de sus reportajes involucraron la temática indígena. Por eso, cuando murió, desde la sierra, comunidades organizaron una procesión a la capital para honrar su memoria.

Quisieron detenerla no sólo con amenazas, sino también con muy generosos ofrecimientos económicos para acallar sus escritos que paulatinamente documentaron el nexo entre el narcotráfico y la política en la región serrana de Chihuahua. “Nunca lo aceptó. Me acuerdo que me decía: ‘Ni viva ni muerta nadie va a poder decir que yo recibí un cinco por cambiar de opinión’”, narra uno de sus familiares.

“Miroslava Breach ha sido asesinada a mansalva; los ocho tiros disparados contra ella por un asesino profesional, en un acto calculado de violencia extrema, deja profundamente herido al mejor periodismo de Chihuahua y muestra cuán grave es la descomposición de un estado que se desangra por la impunidad con la que actúan los corruptos y los criminales desde hace años.

“No es la muerte de una periodista más, es la muerte de nuestra sociedad, que poco a poco se ha estado acostumbrando a que asesinen a sus mejores personas, silenciándolas de muy diversas maneras…”, escribió Olga Alicia Aragón en estas páginas días después del asesinato.