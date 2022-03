Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de marzo de 2022, p. 7

Con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya en funcionamiento se cayeron los argumentos de quienes decían que sería una obra de mala calidad. Los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A sus adversarios y críticos del proyecto, expresó: si no tenían nada que cuestionar y si fuesen honestos, intelectualmente hablando, hubiesen dicho: reconozco que me equivoqué o me obnubilé por mi conservadurismo, pero estoy viendo de que sí es una obra importante, que se hizo en tiempo récord, que no hubo corrupción, que hubo ahorros y que se resolvió un problema de 20 años .

Durante su conferencia de prensa matutina de ayer, el mandatario subrayó que uno de los principales objetivos que busca es llevar a cabo una revolución de las conciencias, por ello refrendó su crítica a la moderación, el centrismo y las medias tintas , porque, cuando se requiere de una transformación, hay que definirnos .

En este escenario, dijo, no afecta ni hay desgaste por el debate y confrontación política; por el contrario, se acaban la simulación y la hipocresía que prevalecían antes.

Como ejemplo del racismo y clasismo que estaban ocultos, ejemplificó las reacciones ante la apertura del AIFA, por el cual estaban molestísimos .

La polémica, agregó, no le extraña, “porque cuando se hicieron los segundos pisos, lo mismo: toda una campaña en todos los periódicos; no en todos –admitió–, en los de derecha”.