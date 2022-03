L

os banqueros quieren ahorrarse el gasto y las mortificaciones y pérdidas de la cobranza, y que sean los patrones quienes descuenten de la nómina los créditos que dieron a sus clientes. Con esa facilidad, podrían soltar dinero al por mayor con sus altísimas comisiones, seguros de que los recuperarían sin problemas. Sólo que necesitan una reforma legal y encontraron apoyo –¡imagínense nomás!– en senadores y diputados de Morena sin sentido social. La inciativa fue aprobada en su primera versión por el Senado en febrero de 2021. Pasó a la Cámara de Diputados, que también la autorizó. Andrés Manuel se mostró en desacuerdo y adelantó que la vetaría. Los cambios alteran las leyes generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba embargarse el salario de los trabajadores por ninguna circunstancia... apropiarse de la nómina del trabajador; ninguna institución financiera debe hacerlo y el gobierno no debe prestarse a eso , dijo Andrés Manuel. Ojalá los senadores la revisen bien... no creo que nadie consciente apruebe eso . La iniciativa fue objeto de ajustes en San Lázaro que obligan a su devolución al Senado para que termine el proceso legislativo. Pero tal vez le darán sepultura hasta que llegue un presidente como aquellos que estaban al servicio del sector financiero.

Socios mexicanos